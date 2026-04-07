Волгоградский губернатор попросил помочь участвующим в голосовании бойцам СВО

В Волгограде окажут помощь и поддержку бойцам спецоперации, которые выдвинули свои кандидатуры на выборы и примут участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Волгоградской области. Пройдет оно с 25 по 31 мая 2026 года, сейчас идет этап выдвижения кандидатов. По инициативе губернатора Андрея Бочарова создана рабочая группа под руководством Александра Блошкина и Игоря Воробьева, которые помогут участникам СВО и тем, кто впервые идет на выборы. Об этом глава региона попросил на заседании президиума регионального политсовета партии.
Как рассказали в пресс-службе «ЕР», на территории региона сформированы три одномандатных избирательных округа, по каждому из которых партия выдвинет своих кандидатов. Также получившие наибольшую поддержку жителей кандидаты войдут в список на выборах в Государственную Думу РФ. Выборы в нижнюю палату российского парламента уже в сентябре.