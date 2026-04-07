Нижегородская мэрия установила лимит цен на авто и ноутбуки для чиновников

Нижегородские чиновники не смогут купить для служебного пользования автомобиль дороже 1,5 млн рублей и ноутбук стоимостью выше 100 000 рублей. В мэрии внесли изменения в правила приобретения товаров и услуг для нужд города.
Как следует из обновленного документа, государственные служащие не должны тратить на планшет больше 60 тысяч рублей, а мобильного телефона — 15 тысяч рублей. Ежемесячный лимит на интернет и сотовую связь для них составляет 4 тысячи рублей.
Помимо ценового предела для легковых авто в правилах также указано, каким моделям следует отдавать предпочтение. Так, для нужд госслужащих необходимо рассматривать транспортные средства с электродвигателями или на газомоторном топливе. Машины на бензине и дизеле допускаются, но только при отсутствии газозаправочной инфраструктуры.
Новые нормы распространяются на гордуму, администрацию, ее территориальные органы, а также подведомственные казенные и бюджетные организации.
Ранее мы писали, что три нижегородских ветерана СВО получили автомобили с ручным управлением.