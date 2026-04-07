Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые ожидают магнитные бури в ближайшие сутки

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Слабые и средние магнитные бури возможны на Земле в ближайшие сутки, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 76% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — прогнозируются слабые и средние магнитные бури», — рассказали ученые.

По данным специалистов, повышенная геомагнитная активность связана со скоростью солнечного ветра, который несколько выше нормы.

В Лаборатории также напомнили, что на Солнце 4—5 апреля наблюдался всплеск активности — тогда за двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M. Однако этот период завершился без особых последствий.

Несмотря то, что источник взрывов находился в центре Солнца, ни одна из этих вспышек не сопровождалась выбросом вещества, которое полетело бы напрямую к Земле.

Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация похожа на затишье после очередного всплеска — «типичный шаблон для первой половины текущего года».