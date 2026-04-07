В Перми родители назвали младенца именем персонажа из фэнтези «Ведьмак»

Житель Перми Денис Баев воплотил свою давнюю мечту в жизнь. Пермяк мечтал назвать своего будущего ребенка в честь одного из персонажей культового цикла книг и видеосаги «Ведьмак». Для дочери он выбрал имя Цирилла.
Автор произведения Анджей Сапковский на примере Цириллы хотел показать, как люди из человека сами делают монстра. В его книгах Цири является воплощением зла.
Такой подход не смутил Эльвиру — супругу Дениса. О его выборе она знала еще до беременности. У девушки было несколько других вариантов имен, но муж их отсек еще до стадии обсуждения. Эльвира смирилась с выбором главы семейства и уже придумала ласкательные и уменьшительные имена для дочки — Циря, Циркуль, Цыплюша.
Сотрудникам ЗАГС имя для девочки при регистрации рождения понравилось, они признали его необычность. Как сообщило издание «В курсе.ру», в список редких его при этом не внесли.