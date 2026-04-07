Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми родители назвали младенца именем персонажа из фэнтези «Ведьмак»

Новоиспеченный отец еще до беременности жены мечтал об этом имени для дочери.

Источник: Комсомольская правда

Житель Перми Денис Баев воплотил свою давнюю мечту в жизнь. Пермяк мечтал назвать своего будущего ребенка в честь одного из персонажей культового цикла книг и видеосаги «Ведьмак». Для дочери он выбрал имя Цирилла.

Автор произведения Анджей Сапковский на примере Цириллы хотел показать, как люди из человека сами делают монстра. В его книгах Цири является воплощением зла.

Такой подход не смутил Эльвиру — супругу Дениса. О его выборе она знала еще до беременности. У девушки было несколько других вариантов имен, но муж их отсек еще до стадии обсуждения. Эльвира смирилась с выбором главы семейства и уже придумала ласкательные и уменьшительные имена для дочки — Циря, Циркуль, Цыплюша.

Сотрудникам ЗАГС имя для девочки при регистрации рождения понравилось, они признали его необычность. Как сообщило издание «В курсе.ру», в список редких его при этом не внесли.