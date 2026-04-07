Сургучную печать защитников революции передали в музей Волгограда

Экспозиция мемориально-исторического музея в Волгограде пополнились еще одним экспонатом — сургучной печатью Усть-Медведицкой отдельной роты части особого назначения Царицынской губернии (ЧОН). Как рассказали в музее-панораме «Сталинградская битва», здесь состоялась встреча с волгоградскими учеными, ветеранами и общественниками. Историю нового экспоната раскрыл в своем докладе «Белые пятна одной сургучной печати» кандидат исторических наук, ведущий специалист научно-производственной лаборатории археологии и реставрации ВГСПУ Николай Скворцов. А научный сотрудник отдела мемориально-исторического музея кандидат философских наук Сергей Вовченко выступил с докладом «Из истории частей особого назначения в Царицыне».