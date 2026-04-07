Патриарх Московский Кирилл выпустил в небо белых голубей на Благовещение

Ежегодно на праздник патриарх выпускает голубей с паперти Благовещенского собора в Москве. Обычай выпускать птиц нашел отражение и в русской культуре — в частности, в стихотворении Александра Пушкина «Птичка», написанном в 1823 году. Поэт, находясь в ссылке, описал, как на чужбине выпускает птичку на волю «при светлом празднике весны».