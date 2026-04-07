Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Московский Кирилл выпустил в небо белых голубей на Благовещение

Источник: РБК

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпустил в небо белых голубей. Церемония состоялась у стен Благовещенского собора Московского кремля, сообщает «РИА Новости».

Патриарх вел Божественную литургию в Благовещенском соборе. После службы у стен храма он и прихожане выпустили в небо голубей.

На Благовещение, которое православные христиане отмечают 7 апреля, существует давняя традиция выпускать птиц из клеток на волю. Этот обычай символизирует приход весны, тепла и дарованную Богом свободу. В этот день верующие ловят голубей, синиц или воробьев, чтобы торжественно дать им улететь.

Ежегодно на праздник патриарх выпускает голубей с паперти Благовещенского собора в Москве. Обычай выпускать птиц нашел отражение и в русской культуре — в частности, в стихотворении Александра Пушкина «Птичка», написанном в 1823 году. Поэт, находясь в ссылке, описал, как на чужбине выпускает птичку на волю «при светлом празднике весны».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.