Мальта заплатит молодым водителям €25 тыс. за отказ от прав на пять лет

Мальтийские власти запустили программу по борьбе с заторами, водители до 30 лет могут добровольно сдать удостоверение на пять лет и получить за это €25 тыс. Инициатива под названием Driving Licence Surrender Scheme стартовала в январе 2026 года, а прием заявок на первый год продлится до 30 июня. Согласно материалу Times of Malta, общий бюджет на 2026 год составляет €5 млн.
Участники обязуются не садиться за руль любого транспортного средства ни на Мальте, ни за ее пределами в течение всех пяти лет. Ежегодно они получают по €5 тыс., а общая сумма компенсации достигает €25 тыс. Первый платеж перечисляют после одобрения заявки и сдачи прав, последующие — в годовщины первой выплаты.
Чтобы участвовать, нужно соответствовать ряду критериев:
возраст — до 30 лет;
постоянное проживание на Мальте не менее семи лет;
наличие водительских прав категории B не менее 12 месяцев;
права должны быть выданы страной — членом Европейского союза.
В программе существуют и ограничения. На компенсацию не могут претендовать лица, чья работа требует наличия действующих прав (например, профессиональные водители), а также публичные должностные лица и их супруги, имеющие право на служебный автомобиль. Если участник программы будет пойман за рулем в течение пяти лет, ему придется выплатить штраф в размере €5 тыс., помимо уголовной ответственности за вождение без прав, а также вернуть всю сумму полученного гранта, рассчитанную с даты нарушения до окончания срока действия соглашения.
Если участник решит досрочно прекратить участие в программе, ему необходимо будет вернуть Transport Malta оставшуюся часть гранта. Например, при отказе на 13 месяце нужно будет вернуть €20 тыс. Исключение составляют случаи, когда отказ связан с уважительными причинами.
По окончании пятилетнего срока участники смогут получить новые права, но для этого им потребуется пройти 15 часов обязательного обучения в автошколе. За первые недели действия программы заявки подали около 100 человек.
Общее количество зарегистрированных автомобилей на Мальте продолжает расти, только за последний квартал 2025 года их число увеличилось на 3,2 тыс. средств, что в среднем составляет 35 машин в день. Плотность автомобилей на Мальте достигает 797 машин на 1 тыс. жителей.
Идея стимулировать отказ от личного автотранспорта реализуется и в других странах. Например, в Лондоне с 2019 года действует зона сверхнизких выбросов ULEZ, где автомобили ниже стандартов Евро-4 (бензин) и Евро-6 (дизель) платят £12,50 в день. В Милане зона ограниченного движения работает по будням, а разовый въезд стоит €5.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.