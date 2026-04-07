За год в крае легковых машин стало на 133 тыс. больше

Первый в Енисейской Сибири автомобиль официально зарегистрирован 117 лет назад. В 1909 году машину мощностью десять лошадиных сил приобрёл Степан Зубов. В Красноярске на ней он возил пассажиров по маршруту: от железнодорожного вокзала до базара.