За год в крае легковых машин стало на 133 тыс. больше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В общероссийском рейтинге числа легковых автомобилей Красноярский край занял одиннадцатое место.
За год легковушек на дорогах стало на 133 тыс. больше — на 13%. В Тыве число машин прибавило на 24,6 тыс. или на 37%. В Хакасии отмечено снижение количества легкового автотранспорта на 15% — на 37,8 тыс. единиц, такую статистику приводит Красноярскстат.
Первый в Енисейской Сибири автомобиль официально зарегистрирован 117 лет назад. В 1909 году машину мощностью десять лошадиных сил приобрёл Степан Зубов. В Красноярске на ней он возил пассажиров по маршруту: от железнодорожного вокзала до базара.