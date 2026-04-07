Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год в крае легковых машин стало на 133 тыс. больше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В общероссийском рейтинге числа легковых автомобилей Красноярский край занял одиннадцатое место.

За год легковушек на дорогах стало на 133 тыс. больше — на 13%. В Тыве число машин прибавило на 24,6 тыс. или на 37%. В Хакасии отмечено снижение количества легкового автотранспорта на 15% — на 37,8 тыс. единиц, такую статистику приводит Красноярскстат.

Первый в Енисейской Сибири автомобиль официально зарегистрирован 117 лет назад. В 1909 году машину мощностью десять лошадиных сил приобрёл Степан Зубов. В Красноярске на ней он возил пассажиров по маршруту: от железнодорожного вокзала до базара.