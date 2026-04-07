Мошенники с сайта знакомств предложили нижегородцу заработать на бирже

Арзамасец стал жертвой мошенников, предложивших быстрый заработок через биржевые спекуляции. Знакомство, начавшееся на брачном сайте, привело 57-летнего мужчину к предложению от новой знакомой якобы выгодных инвестиций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
После первоначального контакта с «девушкой» виртуальный «финансовый консультант» связался с ним, настойчиво убеждая вложить средства на биржевой платформе.
Поддавшись уговорам, житель Арзамаса решил действовать решительно: он заложил свою квартиру, получив в качестве кредита 1,5 миллиона рублей. Из этой суммы он передал злоумышленникам 1,25 миллиона рублей, доверив их курьеру.
Однако дальнейшее развитие событий не принесло ожидаемого обогащения. Когда доступ к аккаунту был заблокирован, аферист потребовал от потерпевшего еще больше денег.
После блокировки аккаунта мужчина обратился за помощью к знакомым, заняв у них 430 тысяч рублей и переведя их преступникам. Только после этого арзамасец осознал, что стал жертвой мошеннической схемы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
