Спектакль Красноярского музыкального театра отменили из-за болезни актеров

Вчера московская публика уже направлялась к Театру имени Моссовета, где должен был показать свой спектакль «Бой с тенью» Красноярский музыкальный театр. Этот мюзикл по мотивам пьесы Евгения Шварца «Тень» был выдвинут на соискание Национальной премии «Золотая маска» и, естественно, вызывал интерес многих. В фойе театра зрителей ждало грустное известие: спектакль не состоится из-за болезни актеров.
Беда разразилась на утренней репетиции, на которую труппа собралась после завтрака в гостинице «Пекин». Актеры и сотрудники технического персонала один за другим начинали чувствовать себя плохо, у них началась рвота. Вызванные врачи констатировали подозрение на ротавирусную инфекцию, и 28 человек были госпитализированы. Точного диагноза пока нет, и о причинах случившегося можно только гадать, чем сейчас усердно заняты многие СМИ. Идет следствие.
Фото: Юлия Раскова/Красноярский музыкальный театр.
Пока нет официальных сообщений о состоянии пострадавших. Неизвестна и судьба спектакля-номинанта на «Золотой маске»: как скоро поправятся больные, сумеет ли Москва найти свободную площадку для показа. Ситуация сложная: мюзикл — спектакль многолюдный, и сама поездка 108 человек из Красноярска в Москву — предприятие дорогое, но театр, уже накопивший изрядное число национальных премий за постановку мюзикла Артура Байдо «Орел и ворон», надеялся на успех и в этом году. Новая победа закрепила бы позицию сибирского театра в ареопаге флагманов музыкального жанра.
Но пока все неопределенно. Директору театра Ольге Романовой нужно разрешать множество экстремальных коллизий: в частности, как быть остальным 80 членам труппы, живущим в недешевом отеле? Лететь обратно в Красноярск? Но это значит распроститься с надеждой показать спектакль в Москве. Неясны пока и возможности «Золотой маски» предоставить для этого условия.
Мюзикл Артура Байдо по либретто Сергея Плотова «Бой с тенью» — вольная интерпретация пьесы Евгения Шварца «Тень», которая, в свою очередь, заимствовала сюжетную основу в сказке Ханса Кристиана Андерсена. Это спектакль зрелищный, азартный по исполнению и серьезный по мысли, в нем много интересных, часто неожиданных актерских решений. «РГ» расскажет о нем подробнее в одном из ближайших номеров.
