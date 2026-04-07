В Хабаровском крае более 600 семей получили выплату за первого ребенка

В рамках реализации президентского нацпроекта «Семья» жители Хабаровского края получили единовременную денежную выплату на первенца. О сумме поддержки и при каких условиях ее могут выдать, рассказал контент-партнер «РГ» «AmurMedia».
В Хабаровском крае размер единовременной выплаты на первенца составляет 47 516 рублей. С начала 2026 года этой мерой поддержки воспользовались 607 семей, общая сумма, выплаченная регионом, составила 27,9 миллиона рублей. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края объяснила, что так они активно поддерживают реализацию президентского нацпроекта «Семья». Программа направлена на укрепление традиционных семейных ценностей, поддержку семей с детьми и создание комфортной среды для воспитания подрастающего поколения.
Министерство социальной защиты края считает создание благоприятных условий для материнства одной из главных задач правительства.
Получить выплату могут женщины, которые родили первого ребенка. Также они должны быть гражданами Российской Федерации и проживать в этом регионе.
Как отметили в Минсоцзащите, сильное будущее нашей страны начинается с крепкой семьи, поэтому каждая из них должна чувствовать поддержку государства. Также они добавили, что деятельность региональных властей направлена на то, чтобы хабаровские семьи чувствовали заботу и были уверены в завтрашнем дне.
В рамках реализации нацпроекта «Семья» предоставляются и другие меры поддержки. Например, выплачивается региональный материнский капитал на второго ребенка. В 2026 году на помощь семьям с детьми направлено около 5,8 миллиарда рублей.