В Челябинске отремонтируют еще один участок улицы Братьев Кашириных

Еще один участок улицы Братьев Кашириных начали обновлять в Челябинске. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
Напомним, что в прошлом году в нормативное состояние был приведен отрезок улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев. Там подрядчик обустроил велодорожки, выделенную полосу, островки безопасности и новые остановки общественного транспорта. Еще специалисты смонтировали дождеприемные решетки на трассе и новое освещение, разместили знаки.
В этом сезоне на отрезке проезжей части между улицами Чичерина и Молодогвардейцев проведут аналогичные работы. Специалисты уже установили там опоры освещения вдоль тротуаров. Теперь им предстоит демонтировать бортовые камни и переустроить подземные инженерные коммуникации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.