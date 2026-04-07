В Челябинске отремонтируют еще один участок улицы Братьев Кашириных

Напомним, что в прошлом году в нормативное состояние был приведен отрезок улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев. Там подрядчик обустроил велодорожки, выделенную полосу, островки безопасности и новые остановки общественного транспорта. Еще специалисты смонтировали дождеприемные решетки на трассе и новое освещение, разместили знаки.