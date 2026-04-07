В Прикамье заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась еще на 10%

Роспотребнадзор с 30 марта по 5 апреля зарегистрировал 11 441 новый случай заболевания гриппом и ОРВИ среди жителей Пермского края. Это на 10,6% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.
Всего с начала года краевое ведомство зарегистрировало 178 252 случая заболевания. Эпидемический порог на территории региона не превышен.
Лабораторный мониторинг среди больных с респираторными симптомами показал циркуляцию возбудителей негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. Краевое ведомство также отметило снижение доли положительных находок вирусов гриппа.
О временном приостановлении образовательного процесса в учебных заведениях региона в отчете Роспотребнадзора не указано.