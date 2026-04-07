Красноярцев приглашают на встречу с космонавтом Кириллом Песковым

8 апреля в рамках Недели космоса в национальном центре «Россия» на Енисее пройдет встреча с первым космонавтом из Красноярского края Кириллом Песковым.
Он расскажет о подготовке к полетам, работе на Международной космической станции, а также ответит на вопросы присутствующих.
«Начало мероприятия — в 12:00. Вход свободный, но количество мест в аудитории, где будет проходить встреча, ограничено», — рассказали в министерстве цифрового развития края.
Напомним, Кирилл Песков с января 2021 года является космонавтом-испытателем отряда «Роскосмоса». В августе 2025 года он совершил свой первый космический полёт в качестве специалиста экипажа миссии Crew-10 и проработал на орбите 147 суток, делясь удивительными моментами жизни в космосе.
Первая Всероссийская неделя космоса приурочена к 65-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос и организована в соответствии с указом президента Владимира Путина в рамках Десятилетия науки и технологий. На площадке наццентра «Россия» на Енисее в рамках мероприятия работает масштабная экспозиция. Желающие могут пройти базовый медицинский минимум перед отправкой человека в космос, узнать о работе ведущих предприятий отрасли, посетить лекции и попробовать создать модель твердотопливной ракеты. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.