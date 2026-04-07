Красноярцев приглашают на встречу с космонавтом Кириллом Песковым

Первая Всероссийская неделя космоса приурочена к 65-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос и организована в соответствии с указом президента Владимира Путина в рамках Десятилетия науки и технологий. На площадке наццентра «Россия» на Енисее в рамках мероприятия работает масштабная экспозиция. Желающие могут пройти базовый медицинский минимум перед отправкой человека в космос, узнать о работе ведущих предприятий отрасли, посетить лекции и попробовать создать модель твердотопливной ракеты. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.