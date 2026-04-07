199 зданий остались без отопления в Красногвардейском районе

Стало известно об отключении отопления в Красногвардейском районе в 199 зданий. Из этого числа 146 — жилые дома.
Горячая вода подается по трубопроводу без циркуляции в системах. Ограничение связано с ремонтом теплотрассы на улице Лабораторная, 3. Специалисты начали работу в понедельник утром, 6 апреля.
По информации ООО «ЖКС № 2 Красногвардейского района», реконструкцию должны завершить во вторник вечером, 7 апреля, к 22:00. Соответствующий документ АО «Теплосети Санкт-Петербурга» опубликован в официальном сообществе ООО.
Управляющие компании должны были обеспечить подачу горячего водоснабжения из прямого трубопровода, закрыть задвижки на систему отопления в тепловых пунктах, утеплить подвалы и чердаки.