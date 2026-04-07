На Дону задолженность предприятий ЖКХ достигла 5,27 млрд рублей

Об этом сообщил замгубернатора Владимир Ревенко в своих соцсетях.

На Дону задолженность предприятий ЖКХ достигла 5,27 млрд рублей. Об этом сообщил замгубернатора Владимир Ревенко в своих соцсетях.

Задолженность организаций Ростовской области за энергоресурсы превысила 5 млрд рублей: долги за газ составили 2,6 млрд, за электроэнергию — 2,67 млрд.

Среди крупных должников выделяется МУП «Городское хозяйство» в Таганроге — его задолженность за газ достигла почти 784 млн руб. При проверке обнаружена значительная разница между выработкой тепловой энергии и начислениями.

Для решения проблемы предприятиям-должникам поручено скорректировать нормативы, провести сверку данных и разработать планы по сокращению потерь. Главы муниципалитетов должны ускорить получение субсидий и до 30 апреля предоставить в министерство ЖКХ области планы погашения долгов с чёткими сроками.