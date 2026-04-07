До конца апреля с дорог Калининградской области уберут всю зимнюю грязь — губернатор

Глава региона отметил, что сейчас на уборку вывели максимум техники и рабочих подрядных организаций. Параллельно в области идёт ямочный ремонт: дорожники уже залатали около 12 тысяч м2 покрытия. За год такие работы должны провести примерно на 400 тысячах «квадратов».