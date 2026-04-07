Зимний Горнолужник в красноярском «Бобровом логу» проведут с особым размахом в честь юбилея Фанпарка

В красноярском «Бобровом логу» в 16-й раз пройдут соревнования «Зимний горнолужник». В год 20-летия Фанпарка они станут ярким завершением горнолыжного сезона-2026 и пройдут с особым размахом.
В этом году темой «Горнолужника» выбрали сказки и всё, что с ними связано. Гостей ждут не только фантазийные костюмы участников, но и соответствующая атмосфера на территории. Хедлайнером мероприятия выступит российская группа «Братья Грим». На центральной поляне «Бобрового лога» они сыграют свои хиты «Ресницы», «Кустурица» и «Дыхание».
Программа юбилейного «Горнолужника»:
11:00 — 13:00 — Регистрация участников. 12:00 — 13:00 — Концертная программа: выступление диджеев, кавер-группа, розыгрыши призов и интерактив для детей. 13:00 — 14:30 — Старт заездов участников (шоу-спуски в лужу). 14:30 — 15:30 — ХЕДЛАЙНЕР: группа «Братья Грим» (бесплатный концерт). 15:30 — Торжественное награждение победителей в номинациях.
Напомним, Фанпарк «Бобровый лог», который построен в черте Красноярска компанией «Норникель», — всесезонный комплекс для спорта и отдыха и динамично развивающаяся площадка для масштабных событий. «Зимний горнолужник» — это костюмированные шуточные соревнования лыжников и сноубордистов по преодолению 25-метрового бассейна, для создания которого используется до 400 кубометров снега и 150 кубометров воды. Спортсмены обязательно должны приготовить эффектный костюм на заданную тематику.
В прошлом году «Зимний горнолужник» собрал 3 000 зрителей на площадке и более 330 000 онлайн-просмотров трансляции. Соревновались между собой 78 спортсменов.
Вход на территорию и участие в соревнованиях — бесплатные. Регистрация участников на сайте.