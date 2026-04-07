В Ростовской области собственник забросил более 8 га сельхозземель

В Волгодонском районе Ростовской области более 8 га сельхозугодий заросло сорняками и кустарниками, рассказали в управлении Россельхознадзора.
— Площадь неиспользуемых земель составила 8,1 га. На момент осмотра следов сельскохозяйственной деятельности на участке не обнаружено. Собственник не защищал почвы от сорной травы и других негативных воздействий, ухудшающих качество земель, — отметили в ведомстве.
Специалисты проводят контрольную проверку, после этого владелец участка получит предприсание об устранении нарушений.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.