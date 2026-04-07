Лукашенко обратился к президенту страны, с которой Беларусь недавно открыла безвиз

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Вьетнама То Ламу, отметив, что Беларусь недавно открыла с этой страной безвиз, сообщила пресс-служба президента.
Так, 7 апреля белорусским лидером были направлены поздравления генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, избранного на пост президента Социалистической республики Вьетнам.
Лукашенко выразил убежденность в том, что под руководством Лама республика будет уверенно двигаться по пути прогресса. Еще он уверен в продолжении укрепления связей между Минском и Ханоем, что идет на пользу обоим народам.
При этом глава Беларуси обратил внимание на то, что качественному расширению контактов помогает установление стратегического партнерства. И добавил, что яркое свидетельство этого — недавнее введение безвизового режима и открытие прямого авиасообщения между странами.
Резюмируя, Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении многопланового взаимодействия. Он сказал, что этому посодействует подписание Дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества на 2026−2028 годы.
