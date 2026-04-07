7 апреля в Красноярске на улице Елены Стасовой начали строить новую школу на 1280 учеников. Как сообщил мэр Сергей Верещагин в своих социальных сетях, проект нетиповой: учреждение будет состоять из четырех блоков разной этажности и перехода.