7 апреля в Красноярске на улице Елены Стасовой начали строить новую школу на 1280 учеников. Как сообщил мэр Сергей Верещагин в своих социальных сетях, проект нетиповой: учреждение будет состоять из четырех блоков разной этажности и перехода.
Кроме того, из-за особенностей рельефа в микрорайоне Агроуниверситет потребуется возведение системы подпорных стен с лестницами.
Внутри школы разместят учебные кабинеты, медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотеку и мастерские — по столярному делу, домоводству, кройке и шитью, деревообработке и другим направлениям. На территории школы обустроят спортивную зону с площадками для волейбола, баскетбола и мини-футбола.
Свои двери учреждение должно открыть в 2028 году. Объект возводится при поддержке края.