В Красноярске открыли набор волонтеров ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Начался набор добровольцев в корпус «Волонтеров Победы» для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Присоединиться к команде могут жители города старше 16 лет. Для этого необходимо до 25 апреля зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать заявку в волонтерский корпус.
Все участники пройдут обучение, где познакомятся с историей военных лет и особенностями работы на массовых мероприятиях. Волонтеры будут помогать на митингах, церемониях возложения цветов к Вечному огню, параде Победы и шествии «Бессмертный полк».
Также добровольцы примут участие в патриотических акциях «Стена памяти», «Георгиевская лента» и «Лучи Победы», рассказывают в мэрии Красноярска.
«Для нас каждый волонтёр — это не просто помощник, а настоящий хранитель памяти о подвиге народа. Присоединяясь к команде, вы становитесь частью важного дела по сохранению исторической правды и передаче её молодому поколению. Особенно ценно, что с каждым годом растёт интерес молодёжи к волонтерству в такие знаковые для всей страны даты. Это означает, что память о Великой Победе живеёт в сердцах красноярцев», — считает Всеволод Проскурин, специалист по работе с молодёжью Красноярского волонтерского центра «Доброе дело», председатель местного отделения КРО ВОД «Волонтеры Победы» в городе Красноярске.
