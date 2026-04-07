Школьнику, напавшему на учительницу в Пермском крае, назначили экспертизу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза назначена подростку, напавшему на учительницу у школы в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что во вторник подросток напал на учителя на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для определения психического состояния фигуранта следствием назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.