Спектакль Красноярского музтеатра отменили в Москве из-за отравления 28 человек

В Москве отменили спектакль Красноярского музыкального театра из-за отравления 28 человек из труппы. Наши артисты выступали с гастролями в столице в рамках фестиваля «Золотая маска», должны были представить «Бой с Тенью». Коллектив театра в составе 108 человек находится на гастролях в Москве. Из них 28 человек вчера были госпитализированы в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию. Однако точного диагноза пока нет. Всем заболевшим оказывается необходимая помощь. Специалисты на месте выясняют, что могло стать причиной массового недомогания, — сообщают в пресс-службе театра. Сотрудники также добавляют, что в столице рядом с артистами находится директор театра Ольга Романова. Она оперативно получает информацию о состоянии артистов и других участников гастролей. Добавим, конкурсный спектакль «Бой с Тенью» должен был пройти на сцене театра им. Моссовета.