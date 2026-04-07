На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области ожидаются дожди

Жителей Воронежской области предупредили о перемене погоды на федеральной магистрали М-4 «Дон». Как проинформировали 7 апреля в пресс-службе госкомпании «Автодор», в ближайшие 24 часа на отдельных участках трассы пройдут дожди.
Непогода затронет сразу два соседних региона — Воронежскую и Липецкую области. В связи с ухудшением дорожных условий специалисты обратились к автомобилистам с настоятельной рекомендацией выбирать скорость с учетом метеообстановки и держать увеличенную дистанцию.
В «Автодоре» подчеркнули, что на мокром асфальте тормозной путь транспорта существенно возрастает, что требует особой осторожности. Дополнительно водителям советуют ориентироваться на сообщения, которые выводятся на информационных электронных табло вдоль трассы.