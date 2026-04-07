В Пермском крае появятся 3 новые «умные» спортплощадки

Там можно будет играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Три современные «умные» спортплощадки обустроят в Пермском крае, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Работы проведут при поддержке государственной программы «Спорт России».

Объекты разместят в поселке Оверята, городе Кунгуре и деревне Мокино. На площадках предусмотрены огражденные пространства для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Там уложат специальное покрытие, установят необходимые элементы, а также трибуну с навесом. Рядом оборудуют зоны с уличными тренажерами и места для воркаут-тренировок.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.