Минпросвещения РФ направило спецкомиссию в Прикамье после убийства учителя

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Министерство просвещения РФ направило в Пермский край специальную комиссию, сообщает ТАСС.

Решение принято по поручению министра просвещения Сергея Кравцова после трагического инцидента в школе Добрянки, где утром 7 апреля 17-летний ученик нанёс ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных травм учительница скончалась в больнице.

Специалисты федерального ведомства проведут в образовательном учреждении необходимые мероприятия и окажут поддержку всем участникам образовательного процесса.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Также дело взято на контроль уполномоченного по правам ребёнка в Прикамье.

