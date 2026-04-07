Минпросвещения РФ направило спецкомиссию в Прикамье после убийства учителя

Министерство просвещения РФ направило в Пермский край специальную комиссию, сообщает ТАСС.
Решение принято по поручению министра просвещения Сергея Кравцова после трагического инцидента в школе Добрянки, где утром 7 апреля 17-летний ученик нанёс ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных травм учительница скончалась в больнице.
Специалисты федерального ведомства проведут в образовательном учреждении необходимые мероприятия и окажут поддержку всем участникам образовательного процесса.
Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Также дело взято на контроль уполномоченного по правам ребёнка в Прикамье.
Подробнее о том, каким человекам была погибшая — в материале perm.aif.ru.