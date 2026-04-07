ФНС вновь заблокировал счета «Салавата Юлаева»

ФНС (Федеральная налоговая служба) снова наложила арест на расчетные счета ХК «Салават Юлаев». Об этом сообщает телеграм-канала Mash Batash.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно информации источника, операция по блокировке пяти расчетных счетов была проведена на прошлой неделе из-за задолженности в 87 млн. рублей.

В феврале 2025 года у уфимского клуба была похожая ситуация, в результате чего финансовая деятельность клуба была приостановлена. Тогда сумма долга составляла 84 млн.рублей.

Позднее, в январе 2026 года, генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявлял, что клубу удалось расплатиться с большей частью долгов в 700 млн. рублей, а оставшиеся 160 млн. рублей в «Салавате» планировали погасить в межсезонье.

8 апреля «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом» в Ярославле в рамках второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.