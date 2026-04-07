Синоптики предупредили о сильных заморозках в Калининградской области во второй половине недели

При этом дневная погода начнет постепенно улучшаться.

Вторая половина недели принесет сильные заморозки в Калининградской области. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», заметно похолодают ночи четверга и пятницы: до −3…-5°С, а по некоторым прогнозам и до −7°С.

Более того, ночные заморозки до −4°С вероятны и в грядущие выходные.

Есть и плюсы — днем с четверга ветер начнет стихать, в Калининграде будет около +9…+13°С. А дожди если и дойдут до нас, то кратковременные и только в выходные.

А вот долгожданные +15°С и выше ждем лишь к середине месяца.