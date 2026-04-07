Свыше 40 тысяч обращений поступило в нижегородское отделение фонда «Защитники Отечества» за три года

Более 40 тысяч запросов поступило за три года существования государственного фонда «Защитники Отечества» в его нижегородский филиал от участников СВО и их близких. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в MAX.
97% этих обращений уже решены положительно. Фонд запустил уникальную программу адаптации жилья для ветеранов СВО с инвалидностью. На сегодняшний день в Нижегородской области обустроено более 19 квартир и домов по этой программе. Второй год участники специальной военной операции получают автомобили с ручным управлением (уже вручено 5 единиц спецтранспорта).
По словам заместителя министра обороны РФ и председателя фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилевой, по всей стране в филиалах фонда трудятся более 4,5 тысяч социальных координаторов. Они поддерживают ветеранов СВО в самых разных ситуациях.
Фонд совместно с партнерами открывает возможности профессионального роста для тех, кто возвращается к мирной жизни. Так, в марте нижегородский ветеран СВО Александр Курицын окончил программу переподготовки на базе МГИМО. В настоящий момент на благо региона трудятся трое выпускников этой программы.
«Нижегородский филиал фонда “Защитники Отечества” всегда открыт для героев и их семей. Более 70 социальных координаторов, принимающих в каждом муниципалитете Нижегородской области, каждый день помогают тем, кому нужна поддержка, совет или консультация. Уверен, нас ждет впереди много хороших и добрых дел — на благо тех, кто защищал и защищает Россию», — заключил Глеб Никитин.
