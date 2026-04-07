Краснодарский край стал лидером по числу локальных Telegram-каналов

Краснодарский край занял первое место среди регионов России по количеству локальных Telegram-каналов. Как сообщила креативный директор по стратегическим коммуникациям «Шкулев Холдинга» Оксана Маклакова на мероприятии «Медиамастерская», в регионе насчитывается 660 таких каналов.
За последний год аудитория выросла на 7%. Это позволило региону опередить Москву, которая занимает второе место с 602 Telegram-каналами. Хотя общая аудитория московских каналов значительно больше (54,3 млн подписчиков), за год она выросла на 53%. Третью строчку занимает Приморский край с 483 локальными Telegram-каналами и 3,7 миллионами подписчиков (+6% за год).
Краснодарский край также продемонстрировал превосходство по количеству локальных MAX-каналов, их в регионе более 1,4 тысячи. Суммарная аудитория этих каналов составляет 1,9 миллиона человек. На втором месте по этому показателю находится Ростовская область (1,3 тыс. каналов, 1,2 млн подписчиков), на третьем — Санкт-Петербург (1,2 тыс. каналов, более 1,1 млн подписчиков).