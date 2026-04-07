Частичный запрет на продажу алкоголя установят в Нижнем Новгороде на Пасху

Спиртное нельзя будет купить в местах проведения массовых мероприятий.

Источник: Живем в Нижнем

12 апреля в столице Приволжья введут частичный запрет на продажу крепких напитков. Приобрести спиртное не получится в местах проведения массовых мероприятий в честь Пасхи. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городской департамент развития предпринимательства.

Ограничения распространяются на торговые точки, расположенные в границах проведения мероприятий и в радиусе 500 метров от них.

Напомним, что 20 предприятий представят продукцию на Пасхальной ярмарке в Нижнем Новгороде. Она будет проходить 10 и 11 апреля на площади Советской. Посетителям предложат купить куличи, яйца, мясную, молочную, рыбную продукцию и другие товары.

Ранее нижегородцам раскрыли идеальный состав пасхального кулича.