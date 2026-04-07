Юмор на стыке интеллигентной и дерзкой комедии: Расул Чабдаров привезёт в Калининград новый стендап-концерт

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В калининградском Дворце культуры железнодорожников в воскресенье, 12 апреля, состоится концерт Расула Чабдарова — яркого и самобытного комика современной стенадап-индустрии. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В новом материале бытовые наблюдения превращаются в точные и неожиданно острые монологи. Чабдаров работает на стыке интеллигентной и дерзкой комедии: выстраивает абсурдные на первый взгляд логические цепочки и находит поводы для шуток там, где их обычно не замечают.

Резидент проекта Stand Up и ведущий шоу «Решалы» на канале «Комьюнити», артист давно сформировал узнаваемый стиль — с ироничной дистанцией, вниманием к деталям и тонким чувством ритма.

Поклонников ждут в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».