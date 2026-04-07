В Красноярске начали строить новую школу

В краевом центре появится новое учебное заведение. Школа «вырастет» на ул. Елены Стасовой в микрорайоне «Агроуниверситет» — строительство объекта уже стартовало.
«Проект нетиповой: учреждение будет состоять из четырёх блоков разной этажности и перехода. Снаружи предусмотрено витражное остекление. Из-за особенностей рельефа потребуется возведение системы подпорных стен с лестницами», — сообщил глава города Сергей Верещагин в своём Telegram-канале.
Учебное заведение, возводимое при поддержке края, сможет вместить в себя 1280 учеников.
Сейчас на выделенном под строительство участке забивают сваи. Открыть школу планируют в 2028 году.
В Красноярске строятся четыре общеобразовательных учреждения общей вместимостью свыше пяти тысяч учащихся. Новые школы появятся по ул. Стасовой, в микрорайонах Мичуринский, Тихие зори и 5-й мкрн Солнечного.
«В Тихих Зорях школа будет сдана в этом году. Держу ход работ на контроле», — отметил мэр.