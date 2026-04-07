Луганские хлебные чемпионы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Луганские хлебопеки покорили жюри международной выставки и завоевали два кубка.
Заявили в Минсельхозе ЛНР.
На 31-й Международной выставке «Modern Bakery Moscow | CONFEX 2026» продукция предприятия «ЛД-Луганск» получила высшие оценки экспертов.
В результате луганские хлебопеки получили: Большой Кубок — за батон «Горчичный» из муки высшего сорта. Малый Кубок (Диплом I степени) — за батон «Ароматный с солодом» и хлебец «Изысканный-ЛД».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
