Губернатор обсудил с главой Избиркома Красноярского края предстоящие выборы

Губернатор Михаил Котюков провел рабочую встречу с председателем Избирательной комиссии Красноярского края Тарасом Яскевичем, на которой они обсудили организацию единого дня голосования.
20 сентября 2026 года в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, депутатов Заксобрания края пятого созыва и девять избирательных кампаний муниципального уровня.
Тарас Яскевич доложил, что участие в выборах в крае смогут принять более двух миллионов избирателей. Сейчас в регионе 2040 избирательных участков, ещё 24 организуют в местах временного пребывания голосующих (больницы, ж/д вокзал, аэропорт и др.). Для подготовки и проведения выборов в удалённых и труднодоступных северных территориях планируют использовать авиационный транспорт.
«Губернатор поручил оказать поддержку в оформлении документов и прохождении процедур кандидатам из числа ветеранов СВО. При этом необходимо соблюсти равенство кандидатов, честность борьбы и неопровержимость результатов», — рассказали в правительстве.
Также Михаил Котюков указал на необходимость активной включённости органов исполнительной власти и местного самоуправления в подготовку к выборам: нужно решать вопросы антитеррористической и пожарной безопасности участков, бесперебойной работы коммунальных систем, транспортной инфраструктуры, связи и энергообеспечения, а также обеспечить территориальные и участковые избирательные комиссии всем необходимым для высокого организационного уровня выборов.
Губернатор отметил, что в единый день голосования жителям Красноярского края предстоит принять важные политические решения, а Избиркому в своей работе нужно ориентироваться на ключевые установки президента Владимира Путина и данные Центральной избирательной комиссии РФ.
«На встрече с новым составом ЦИК президент сказал: мы работаем не для того, чтобы понравиться внешним наблюдателям или кому-то что-то доказать. Мы работаем на сплочение своей страны, укрепляя доверие граждан к выборам внутри России как к ключевому институту власти. Ваша задача — сохранить высокий профессионализм команды организаторов выборов, обеспечить легитимность и честность, сделать процесс голосования максимально удобным и доступным для граждан», — подчеркнул Михаил Котюков.
