Туристы в Сочи рассказали, что делают во время атак БПЛА и воя сирен

Сезон в Сочи давно стал круглогодичным — теплый приморский климат позволяет комфортно находиться там даже зимой, когда в остальных регионах России стоит погода, не особенно располагающая к отдыху и прогулкам. Что уж говорить про апрель — побережье цветет и пахнет, многие гуляют в одежде с коротким рукавом, а туристов на променадах от Лазаревского до Сириуса становится еще больше.
Практика показывает, что для отдыхающих не становится проблемой даже план «Ковер», который обязывает все гражданские самолеты срочно приземлиться в любом ближайшем аэропорту и оставаться там, пока военные не дадут отбой. Не пугают туристов и сирены, оповещающие о беспилотной опасности.
Их вой только первое время наводил ужас, а теперь никто не реагирует, сообщают наши коллеги из редакции SOCHI1.RU. Туристы и местные жители фланируют по набережным, словно ничего не происходит.
Что говорят туристы о безопасности отдыха в Сочи
По словам жительницы Сочи Юлии Демидовой, у нее накопилась усталость и началась апатия.
«Я лично не знаю, куда прятаться. Тогда смысл бежать? Если судьбе угодно, что я сегодня погибну, значит так тому и быть. Вообще усталость накопилась моральная. Апатия какая-то. Сижу и тупо смотрю на море, даже двигаться не хочу, а сирены поорут и перестанут», — констатирует сочинка.
Отдыхающие из других регионов тоже относятся к звукам сирен спокойно.
«Мы приехали на отдых из Белгородской области, нам ли боятся сирен. Ходим, гуляем, на море смотрим. За столько лет привыкли и не замечаем. В убежищах сидеть? А где они? Спросили в отеле, где прятаться, они отмахнулись: хотите, на подземную парковку идите. А лучше гуляйте», — рассказала Инна Баликова.
«Кто боится, пусть дома сидит. Мы приехали отдыхать и возьмем от отпуска всё. Единственное, что напрягает — погода не устойчивая, дожди и влажно. Два года назад мы в апреле тоже в Сочи отдыхали, было уже очень тепло. Сейчас в куртках теплых еще ходим», — поделилась Галина Петровская из Екатеринбурга.
Что происходит в аэропорту Сочи
Совсем иначе описывают свое настроение люди, застрявшие в аэропорту — пассажиров задержанных рейсов тяготит неизвестность, а бытовые неудобства и отсутствие сна усугубляют проблему. Так, некоторым туристам приходится спать прямо на полу: чтобы стало немного мягче, администрация воздушной гавани начала раздавать для этого коврики. Кое-кто после таких приключений зарекся летать на море.
«Покормили нас, да, но от этого не легче. Конечно, больше не полетим в Сочи. Все понятно, такое время, но у нас билет на стыковочный рейс пропал, и мы пока не понимаем, что делать. Авиакомпания внятного ответа нам не дала, посадят ли нас на другой рейс или снова нужно покупать билеты», — рассказал читинец Александр, чья семья вынужденно провела в аэропорту Сочи лишние сутки.
По официальным данным Росавиации, действие «Ковра» в отдельных аэропортах иногда растягивается на срок до 12 часов и больше. Так, в Сочи предыдущие ограничения ввели в 14:39 воскресенья, а сняли в понедельник, в начале пятого утра. Тем временем соседние аэропорты Геленджика и Краснодара не работали на прием и отправку самолетов почти сутки, с 8 часов утра воскресенья до раннего утра понедельника, когда наконец открыли все три работающих аэропорта Краснодарского края.
Другой турист, Алексей Герасименко из Омска, рассказал, что с мучениями и долгими задержками добирался на отдых в Сочи, и такие же трудности ждали его на обратном пути. Мужчина переживает, что второй билет, из Москвы в Омск, у него просто сгорит. Авиакомпания обещает пересадить его на другой самолет, но никакого документального подтверждения не дает, что усиливает тревожность туриста.
«Мы, когда сюда летели, в Москве сначала застряли из-за закрытых аэропортов, потом в Махачкалу прилетели, потому что Сочи закрыли. И на обратном пути опять. Но тут что скажешь, город и аэропорт не виноват. Спасибо военным, которые оберегают курорт. Остается только терпеть или выбирать другие направления для отдыха», — вздыхает сибиряк.
По нашим данным, сейчас около трети потенциальных туристов подумывают об отмене поездки в Сочи из-за беспилотной опасности. Остальные называют другие причины, почему они не хотят на этот курорт.