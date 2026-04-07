Названа средняя зарплата в Калининградской области

малых организациях Калининградской области в январе 2026 года составила 78854 рубля, по сравнению с январем 2025 года она увеличилась на 13,7%, по сравнению с декабрем 2025 года снизилась на 23,5%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2026 года составила 105,4% к уровню января 2025 года и 75,7% — к уровню декабря 2025 года.
Суммарная задолженность по заработной плате на 28 февраля 2026 года составила 25 млн рублей. Численность работников, перед которыми семь организаций имели просроченную задолженность по заработной плате на 28 февраля 2026 года, составила 57 человек, на одного работника задолженность сложилась в сумме 438,9 тыс. рублей.
По итогам обследования в 2025 году численность рабочей силы составила 548,3 тыс. человек, в том числе 537,3 тыс. человек, или 98,0% рабочей силы были заняты в экономике и 11,0 тыс. человек (2,0%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).
По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в 2025 году составил 62,1%.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.