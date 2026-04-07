В Свердловской области уровень безработицы оказался ниже, чем в стране

В Свердловской области уровень безработицы составил 1,2% от общего числа жителей. Для сравнения, в России этот показатель равен 2,1%-2,2%. Всего в регионе насчитывается около 25,4 тысячи безработных граждан. Такой статистикой за прошедшую зиму поделились в Свердловскстате.
Число официально трудоустроенных жителей Свердловской области составило 62,2%, что примерно на 0,5% выше общероссийского уровня. Всего в регионе заняты больше 2,14 миллиона человек.
Средняя зарплата свердловчан, по данным ведомства за январь 2026 года, составляет чуть больше 92 тысяч рублей, в то время как по стране — свыше 103 тысяч рублей. По сравнению с 2025 годом, в регионе этот показатель увеличился на 10,9%. Кроме того, на 3,2% вырос уровень реальной заработной платы.