РАН разрабатывает стратегию освоения Луны до 2060 года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Документ «Стратегия освоения Луны на период до 2060 г.» сейчас находится в разработке, она позволит «оптимально выстраивать Лунную программу». Об этом заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
«Самый главный документ, над которым сейчас идет работа, это “Стратегия освоения Луны до периода 60-го года”, который будет для нас стратегическим документом, который нам позволит оптимально достраивать нашу [Лунную] программу», — сказал он на заседании президиума РАН.
Согласно информационному слайду к докладу Петруковича, подготовка документа началась еще в 2025 году. Там среди основных компонентов были выделены необходимость интеграции с будущей российской пилотируемой программой, развитие робототехники как ключевого фактора для достижения стратегического паритета, координация с космическим ядерным проектом, привлечение частного бизнеса, а также расширение международного сотрудничества.