Змеи начинают просыпаться в Нижегородской области, сообщается в официальной группе регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в социальной сети.
Напомним, что всего на территории региона обитают три вида змей: медянка обыкновенная (не является ядовитой и не несет опасности жизни и здоровью людей), уж обыкновенный (не является ядовитым) и гадюка обыкновенная (ядовитый вид).
«Следует отметить, что медянка обыкновенная и гадюка обыкновенная занесены в Красную книгу Нижегородской области», — добавили в министерстве.
По словам специалистов, для того, чтобы предупредить появление змей на территории личных подсобных хозяйств, необходимо регулярно проводить уборку: выкашивать траву и убирать ветки. Лучше устранить старые пни, бревна и заросли. Можно приобрести противозмеиные репелленты.
«Ситуации неожиданного появления гадюк довольно редки, поскольку они не проявляют агрессии первыми, пока их не потревожат», — уточняют эксперты.
