Змеи начинают просыпаться в Нижегородской области

Всего в регионе обитают три вида змей.

Источник: Время

Змеи начинают просыпаться в Нижегородской области, сообщается в официальной группе регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в социальной сети.

Напомним, что всего на территории региона обитают три вида змей: медянка обыкновенная (не является ядовитой и не несет опасности жизни и здоровью людей), уж обыкновенный (не является ядовитым) и гадюка обыкновенная (ядовитый вид).

«Следует отметить, что медянка обыкновенная и гадюка обыкновенная занесены в Красную книгу Нижегородской области», — добавили в министерстве.

По словам специалистов, для того, чтобы предупредить появление змей на территории личных подсобных хозяйств, необходимо регулярно проводить уборку: выкашивать траву и убирать ветки. Лучше устранить старые пни, бревна и заросли. Можно приобрести противозмеиные репелленты.

«Ситуации неожиданного появления гадюк довольно редки, поскольку они не проявляют агрессии первыми, пока их не потревожат», — уточняют эксперты.

Ранее сообщалось, что охранные зоны установлены вокруг трёх памятников природы в Нижегородской области.