В Калининградской области за год сократилась просроченная задолженность по зарплате

Минимальный уровень пришёлся на декабрь.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области за год просроченная задолженность по заработной плате сократилась на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Калининградстат.

В январе 2025 года долги по выплатам работникам составляли 24,6 млн рублей. В январе 2026-го этот показатель снизился до 23,1 млн рублей.

Наибольший уровень просроченной задолженности по зарплате отмечен в сентябре 2025 года — 38,3 млн рублей. Минимальный наблюдался в декабре — 21,7 млн рублей.

В среднем долги по зарплате в расчёте на одного работника составляют 436,5 тысячи рублей. По сравнению с декабрём эта сумма выросла на 8,6%.

В Немане более ста работников местного предприятия обратились в прокуратуру из-за долгов по зарплате.