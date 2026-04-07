Карантин из-за бруцеллеза ввели в поселении под Волгоградом

В одном из хозяйств обнаружено опасное заболевание, приняты меры для его устранения.

Источник: Комсомольская правда

В Сиротинском сельском поселении Иловлинского района Волгоградской области ввели карантин из-за бруцеллеза, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным официального приказа комитета ветеринарии, в одно из животноводческих хозяйств нашли очаг заболевания.

Территория в радиусе пяти километров от него теперь считается опасной. Местные власти ввели строгие ограничения на перемещение животных, продажу продуктов животного происхождения, а также кормов и кормовых добавок. Ветеринары уже утвердили план по ликвидации очага бруцеллеза.

Специалисты отмечают, что сейчас всех животных проверяют на наличие инфекции и соблюдают карантин. Именно такие меры позволят в скором времени снять ограничения.