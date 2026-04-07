СК назначил психэкспертизу напавшему на учителя в школе в Прикамье

Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Следователи назначили судебно-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния школьника, убившего учительницу, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Для определения психического состояния школьника назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Следователи также установят причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления подростком. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.