В Красноярском крае снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Красноярском крае наблюдается положительная динамика: за прошедшую неделю число обращений к врачам с симптомами простуды сократилось на 11,8%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 9 017 жителей Красноярского края. Это почти на 1 200 человек меньше, чем неделей ранее. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и тем более не переносить болезнь «на ногах». При недомогании — температуре, кашле, насморке — лучше обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений. Специалисты напоминают о важности базовой профилактики заболеваний: регулярном мытье рук с мылом, частом проветривании помещений. Кроме того, не стоит тесно общаться с теми, у кого есть явные признаки болезни.