Презентация фотопроекта «Хранители космоса» состоится в Москве

9 апреля в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Фёдорова в Москве пройдёт презентация проекта «Хранители космоса» (12+), созданного документальным фотографом и фотожурналистом Натальей Шатохиной. Этот проект посвящён музеям космонавтики и их основателям. Мероприятие станет частью открытия Недели космоса в России.
В России существует множество музеев космонавтики, которые стали важными символами своей эпохи. Многие из них продолжают работать благодаря личным усилиям и вкладам их создателей. В проекте Натальи Шатохиной, штатного фотокорреспондента NEWS.ru, можно увидеть как основателей музеев, так и уникальные экспонаты, собранные из различных регионов страны.
Наталья Шатохина — член Союза фотохудожников России. Она участвовала в персональных и коллективных выставках, была финалисткой международного конкурса фотожурналистики CPOY (2024) и призёром конкурса фотожурналистики имени А. Ефремова. Кроме того, она является стипендиатом правительства РФ.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте библиотеки.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, с 6 апреля в нижегородской сфере образования стартовала Неделя космоса — мероприятие, посвящённое истории отечественной космонавтики, достижениям России в освоении космического пространства и популяризации научно-технического развития.