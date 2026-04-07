Пострадавший при ударе БПЛА в Воронежской области находится в реанимации

ВОРОНЕЖ, 7 апр — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при ударе БПЛА в Воронежской области вечером в понедельник, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Вечером в понедельник Украина нанесла удар по Воронежской области с помощью БПЛА. По данным губернатора, в результате падения обломков сбитого беспилотника, пострадал мужчина 1986 года рождения.
«Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации медучреждения, где ему оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве здравоохранения Воронежской области.
