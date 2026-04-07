Роман Марков рассказал студентам НИУ о перспективах развития на госслужбе

На встрече, проходившей в формате открытого диалога, Роман Марков рассказал о главной миссии команды правительства — служении людям и качественных изменениях в регионе. Он описал студентам перспективы роста на госслужбе, поделился информацией о корпоративной культуре в органах власти и обрисовал социальный портрет госслужащего. В свою очередь студенты НИУ ответили на вопросы и.о. министра о том, какими они хотели бы видеть представителей власти и какими качествами, по их мнению, должен обладать госслужащий, чтобы быть эффективным в своем деле.