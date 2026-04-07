Роман Марков рассказал студентам НИУ о перспективах развития на госслужбе

В Нижегородском институте управления Президентской академии продолжаются профориентационные встречи студентов с представителями органов власти в рамках проекта «ГосСтарт. Диалог», реализуемого по инициативе директора НИУ Екатерины Лебедевой.
Студенты уже принимали участие в Днях открытых дверей в правительстве Нижегородской области. Цель таких встреч — рассказать учащимся об органах власти, карьерных перспективах и мотивировать их на работу в госслужбе.
«Это уникальный шанс заглянуть за кулисы региональной политики! Ребята узнали личные истории успеха и профессионального становления губернатора Нижегородской области — Глеба Сергеевича Никитина, а также глав ряда профильных министерств. Не сухие факты из биографии, а живые примеры того, как строится карьера, и какой путь проходят люди, чтобы достичь вершин», — отметила директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Первая встреча в рамках проекта «ГосСтарт. Диалог» состоялась с региональным министром спорта Дмитрием Кабайло. В этот раз со студентами НИУ встретился и.о. министра кадровой политики правительства региона Роман Марков. Живое общение с представителями власти значительно расширяет кругозор молодых людей и возможности для профориентации. Кроме того, на таких встречах студентов НИУ знакомят с программами стажировок в нижегородском правительстве, с проектами Молодёжного центра карьеры КУПНО. Старт и с программой ГосСтарт.
На встрече, проходившей в формате открытого диалога, Роман Марков рассказал о главной миссии команды правительства — служении людям и качественных изменениях в регионе. Он описал студентам перспективы роста на госслужбе, поделился информацией о корпоративной культуре в органах власти и обрисовал социальный портрет госслужащего. В свою очередь студенты НИУ ответили на вопросы и.о. министра о том, какими они хотели бы видеть представителей власти и какими качествами, по их мнению, должен обладать госслужащий, чтобы быть эффективным в своем деле.
«Госслужба открыта для молодёжи и предлагает широкие возможности для развития. В правительстве уже не первый год успешно действует система непрерывного обучения госслужащих, позволяющая постоянно получать новые компетенции. Это среда, где растут профессионалы. Наши специалисты участвуют в реализации масштабных проектов и получают реальную возможность влиять на развитие региона», — сказал Роман Марков.