Средняя зарплата в Калининградской области в январе 2026 года превысила 78,8 тыс. рублей

По данным Калининградстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников крупных, средних и малых организаций Калининградской области в январе 2026 года составила 78854 рубля. Это на 13,7% больше, чем в январе 2025 года. Реальная зарплата (с учётом инфляции) выросла на 5,4%.
По сравнению с декабрём 2025 года зарплата снизилась на 23,5% — это связано с выплатой годовых премий в конце года. Реальная зарплата к декабрю упала на 24,3%.
Задолженность по зарплате на 28 февраля 2026 года составила 25 млн рублей. Перед 57 работниками из семи организаций долг в среднем на одного человека — 438,9 тыс. рублей.
В 2025 году численность рабочей силы составила 548,3 тыс. человек. Из них заняты в экономике 537,3 тыс. (98,0%). Безработных — 11 тыс. (2,0%). Уровень занятости населения старше 15 лет — 62,1%.