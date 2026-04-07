Свалки в памятнике природы «Ендовище» под Воронежем должны ликвидировать до 2028 года

Профильный план мероприятий на 2026−2028 годы уже подготовлен.

Источник: Комсомольская правда

На территории памятника природы «Ендовище» в Семилукском районе власти планируют масштабную очистку от бытовых и производственных отходов. Профильный план мероприятий на 2026−2028 годы уже подготовлен и направлен на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Об этом региональная Дирекция особо охраняемых природных территорий сообщила 7 апреля.

По данным Дирекции, необходимую проектно-сметную документацию уже разработали, и специалисты готовы вывозить мусор с охраняемой территории.

Чтобы мусор не появлялся снова, на въездах в «Ендовище» хотят поставить новую табличку (информационный щит). Ее добавят к уже существующим знакам. Такое обозначение, по мнению властей, должно дать понять гостям, что здесь запрещено бросать отходы и вредить природе.